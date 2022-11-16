«Всех защитили, а детей-сирот – нет»: депутат Госдумы обвинила правительство РФ в бездействии

В России в результате бездействия правительства сложилась кризисная ситуация в сфере опеки и попечительства. Как заявила сегодня в Госдуме заявила депутат от КПРФ Нина Останина, приемные родители получают мизерные выплаты, сироты не обеспечиваются в должной мере жильем на фоне продолжающегося усыновления российских детей гражданами даже из недружественных государств.

«Правительство внесло поправки в семейное законодательство, но оно никак не коснулось деятельности органов опеки и попечительства. Дети-сироты у нас, к великому сожалению, есть. Армия детей-сирот пополняется. И если такими темпами у нас родители будут отказываться от своих детей – у нас 90% социальные сироты, то дети окажутся все-таки в казенных учреждениях, а не в приемных семьях», – подчеркнула Останина.

Парламентарий привела в пример Омскую область, где приемная семья получает примерно 3 тысячи рублей в месяц за ребенка-инвалида и 2,5 тысячи – если ребенок не инвалид. «Правительство ничего не меняет, и министерство просвещения никак не реагирует на эту вот тему. Никаких перемен нет. 14 лет вообще не подходили к этому вопросу. В Госдуме провели парламентские слушания, министерство презентовало свою концепцию реорганизации органов опеки. Прошло 7 месяцев. Никаких перемен», – констатировала парламентарий.

При этом Останина обратила внимание, что правительство также хранит молчание по «больному» вопросу усыновления российских детей гражданами других государств, в том числе недружественных. «Мы защитили всех – малых предпринимателей, айтишников, банки защитили, а детей-сирот не защитили. Дети-сироты по-прежнему усыновляются у нас иностранными гражданами, и даже гражданами из недружественных стран. 21-й год, 69 детей-сирот – Франция, Италия, Испания, которые заявили о том, что предъявили санкции РФ. 19-й год – 169 детей-сирот были поставлены за рубеж. Депутаты трех фракций Госдумы внесли законопроект, отдали его еще в сентябре в Минпрос. В октябре напомнили, чтобы нам дали заключение на него, до сих пор молчание. Хотим задать этот вопрос министру просвещения. Он что, считает, что нужно продолжать усыновление наших детей недружественными государствами? Или все-таки ускорить принятие этого законопроекта?» – пояснила депутат.

Как заявила Останина, кабмин также не решает должным образом проблему обеспечения детей-сирот жильем. «От бюджета к бюджету 10 млрд (рублей) выделялось, выделяется, и у меня складывается устойчивое ощущение, ничего в этом смысле меняться не будет. От 14 до 40 лет потребуется, если такими темпами выделяются деньги на жилье детям-сиротам. Будем просить на заседании Госдумы, чтобы председатель Думы принял волевое решение, поддержал законопроект депутатов о выделении сертификатов, потому что правительство никаких предложений не внесло», – заключила депутат.

Сегодня в Госдуме прошел «правительственный час» с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Москва, Мария Соколова

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