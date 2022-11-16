Обращения в органы власти можно будет направлять через «Госуслуги»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий направление обращений граждан в органы власти через портал «Госуслуги». Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Согласно действующему законодательству, обращения направляются в госорганы и органы местного самоуправления в письменной форме или по электронной почте. Поправки предполагают, что это будет возможно сделать также через личные кабинеты граждан на Портале государственных и муниципальных услуг. При этом законопроект не исключает права гражданина на подачу обращения в бумажном виде, в форме электронного документа по электронной почте, или посредством информационных систем органов и организаций в Интернете.

Москва, Андрей Дорофеев

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