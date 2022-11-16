Госдума приняла в первом чтении закон о передаче в МВД актуальных данных о здоровье водителей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому результаты медицинского осмотра водителей будут передаваться в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и МВД. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

По действующему законодательству для водителей установлена обязанность по истечении 10-летнего срока действия водительского удостоверения проходить медицинское освидетельствование. Однако отсутствие межведомственного информационного взаимодействия между минздравом и МВД по обмену информацией приводит к тому, что водители, у которых выявлены медицинские противопоказания, продолжают управлять транспортными средствами до окончания срока действия водительских удостоверений.

Законодательная инициатива предлагает в случае выявления у водителя заболеваний или состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями либо ранее не выявлявшимися медицинскими показаниями или ограничениями к управлению транспортным средством, фиксировать информацию об этом в ЕГИСЗ, а его самого направлять для прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.

В случае подтверждения наличия у водителя противопоказаний к управлению транспортным средством ранее выданное медицинское заключение аннулируется, а информация об этом размещается в реестре. При этом будет выдаваться новое медицинское заключение.

Кроме того, обнаруженные противопоказания к управлению транспортным средством станут основанием для признания ранее выданного водительского удостоверения недействительным.

Москва, Андрей Дорофеев

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