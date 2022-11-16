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Среда, 16 ноября 2022, 18:54 мск

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Почти половина учащихся платят за среднее профобразование, – депутат Госдумы

В России наблюдается прямое вытеснение бесплатного среднего профессионального образования платным, что приводит к дефициту специалистов. Об этом заявил сегодня в Госдуме депутат от КПРФ Олег Смолин. По его словам, почти половина учащихся колледжей платят за обучение.

«По Конституции и закону об образовании среднее профессиональное образование должно быть бесплатным, хотя закон содержит отступление от Конституции и некоторые оговорки по этому поводу. Привожу данные Высшей школы экономики, хотя это организация, с которой я не всегда соглашаюсь… Но если уж по их данным получается такая картина, то сомневаться в ней вряд ли приходится. 43% ребят в системе среднего профобразования учатся за деньги. Почти половина при бесплатном среднем профобразовании по Конституции и закону», – подчеркнул Смолин.

При этом парламентарий обратил внимание, что по направлению юриспруденции за среднее профобразование платят 92% учащихся, а по фармацевтике – 87%. «А потом мы удивляемся, что, согласно данным СМИ, у нас осталось только два колледжа, которые готовят швей. А их сейчас остро не хватает. Швеи, которые получили образование в советский период, нарасхват. Потребность выросла, зарубежные фирмы ушли, экспорт сократился, а своих швей не хватает», – заключил депутат.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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