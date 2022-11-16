Пенсионера, сообщившего о минировании подземелий Кремля, обязали посещать психиатра

Пенсионер, сообщивший о якобы готовящемся взрыве в подземельях Кремля, должен будет посещать врача-психиатра. Как сообщило РИА Новости, соответствующее решение принял Чертановский суд Москвы.

Согласно материалам дела, в сентябре прошлого года осужденный позвонил в дежурную часть и заявил: «Теракт готовится против Кремля. Хотят взрыв сделать. Понятно? Начиная с подземелий. Подземелье!».

Сообщение передали в соответствующие органы, после чего сотрудники ФСО проверили здания, подземные коммуникации, коллекторы Московского кремля и прилегающую территорию, а полицейские осмотрели фасады стен и Красную площадь.

Взрывных устройств не обнаружили, а пенсионера задержали и отправили на психиатрическую экспертизу. Врачи пришли к выводу, что тот был вменяем, но пьян, испытывал «вязкость мышления, фиксацию на негативных переживаниях, трудности переключения внимания наряду с настороженностью, мнительностью».

В суде он полностью признал вину и извинился. Суд приговорил его к условному сроку и обязал амбулаторно наблюдаться у врача-психиатра.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»