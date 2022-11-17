В Госдуме назвали финансовую политику правительства и Банка России недопустимой

Денежно-кредитная политика Банка России и финансовые решения правительства РФ являются недопустимыми. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«Мы против такого курса кредитного, прежде всего, для бизнеса и малого-среднего бизнеса, и кредитного курса потакания ростовщическим приемам через МФО для граждан. Категорически против такой политики!», – подчеркнул он.

«К сожалению, эти наглые, циничные, образно говоря, жирные коты продолжают пользоваться такими беспрецедентными возможностями беспрецедентными, и Центробанк не готов, не хочет относиться к МФО также, как к другим кредитным организациям. Не должно быть разных законов, критериев оценки, не должно быть разных процентных ставок. Вот это наше требование!» – заявил Нилов.

В то же время депутат раскритиковал решения правительства, обратив внимание на низкий уровень зарплат учителей, научных работников, врачей. «Об этом много сказано, написано, в том числе указы президента есть на эту тему, а зарплаты по-прежнему недопустимо низки. Вот куда надо вкладывать деньги, не в Фонд национального благосостояния, который оказался недоступен, который собираются просто отнять у России и направить на то, чтобы этим фондом еще и воспользовались наши враги», – пояснил он.

«Денежно-кредитная политика привела к тому, что $300 млрд не просто потеряны, а собираются быть переданы нашим врагам. А сюда (в Россию) мы не можем вложить необходимые деньги для того, чтобы повысить зарплаты. Напомню, в среднем 30-40 тысяч (рублей) средние зарплаты по регионам. Не можем сделать учителям, врачам и научным работникам на уровне 70-80 тысяч (рублей) – недопустимые вещи!» – заключил Нилов.

Москва, Мария Соколова

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