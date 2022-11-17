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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:19 мск

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В Госдуме поддержали инициативу Совфеда по возвращению ГОСТов, правительство пока против

В российских магазинах почти не осталось качественной продовольственной продукции, но правительство не поддерживает законопроекты, направленные на изменение такой ситуации. Об этом сегодня в Госдуме заявил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, его фракция поддерживает инициативу Совета Федерации о переходе на госстандарты при производстве продуктов питания.

«В Совете Федерации призвали убрать в пищевой промышленности технические условия и перейти к ГОСТам, о чем основатель ЛДПР Владимир Жириновский говорил много-много лет. Сколько проектов законов Госдума рассмотрела фракции ЛДПР и отклонила... Мы боролись с глюконатом натрия Е621, пальмовым маслом, другими добавлениями. У нас сегодня производят сосиски без мяса – одна соя и всякая дрянь туда напихана. То же самое – тушенка. Посмотрите – молочные продукты без молока, мороженое без молока. Все это травит наших граждан, порождает онкологические заболевания», – подчеркнул Нилов.

При этом парламентарий обратил внимание на отрицательную позицию правительства по этому вопросу, хотя качественных продуктов в магазинах практически не осталось. «К большому сожалению, сегодня полная и одномоментная реализация всего этого невозможна – полки магазинов просто опустеют в момент и продукты резко подорожают. У нас, к сожалению, качественной продукции практически не осталось. Куда ни придешь, смотришь на этикетки и можно наблюдать, что туда добавляют, чтобы снижать себестоимость производимой продукции», – констатировал он.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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