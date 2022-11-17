В Госдуме возмутились выплатами американским акционерам «Газпрома»

Сегодня член комитета Госдумы в комитет по бюджету и налогам Евгений Бессонов от КПРФ выступил с резкой критикой решения «Газпрома» о выплате дивидендов. Политик выразил возмущение, что средства будут направлены, в том числе, акционерам из недружественных России Соединенных штатов Америки.

«К сведению, 16% акций «Газпрома» находятся в американских депозитарных бумагах. 39% – другие акционеры, а чисто американцам принадлежат 16%. Это 200 млрд рублей уйдут в США, которые нам поставляют проблемы», – заявил он, обратив при этом внимание на сокращение государственных выплат военным пенсионерам.

«… И рассматриваются вопросы – военным пенсионерам надо платить 85% от законной пенсии. Да как это?! 100%, даже 110, 120% надо военным пенсионерам платить!.. Но акционерам «Газпрома» – иностранцам платим 100%, за полгода заплатили 1,2 трлн рублей», – констатировал Бессонов.

При этом депутат подчеркнул, что сейчас необходимо увеличивать финансирование насущных проблем людей, но при этом выразил сожаление, что «бюджетный комитет работает таким образом, что поправки, предлагаемые другими партиями, кроме правящей, не воспринимаются».

В качестве примера Бессонов привел несколько отклоненных «единороссами» поправок. «Из 18 млн детей только 5 млн отдыхают летом в санаториях и лагерях. Говорим – увеличивать надо финансирование, к сожалению, поправки не принимаются. Бесплатное питание для всех школьников должно быть – поправка не принимается. О том, что мобилизованные, которые участвуют в СВО, (их) детям выплачивать ежемесячное пособие – поправка не поддерживается. Ну, если детей не поддерживать, то кого будем поддерживать? К сожалению, поддерживаем акционеров «Газпрома», – заявил парламентарий.

Москва, Мария Соколова

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