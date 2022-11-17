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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:19 мск

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КПРФ в Госдуме отказывается поддерживать бюджет-2023: считает недостаточными меры социальной и экономической поддержки

Соцподдержка россиян и госинвестиции в экономику, которые предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы, недостаточны и могут быть увеличены в полтора раза. Об этом сегодня заявил депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель главы комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов. По его словам, коммунисты не поддержат в нынешнем виде проект главного финансового закона страны во втором чтении.

«Мы не согласны с приоритетами бюджета в социальном и экономическом блоке. Правительство нашло возможность сохранить расходы на поддержку самых незащищенных слоев населения. Но мы считаем, что она недостаточная. Люди не должны получать такие копеечные пособия на детей, не должны годами, десятилетиями ждать очереди на жилье – особенно, если это касается детей-сирот, ветеранов боевых действий, строителей БАМа. Должны быть увеличены расходы на здравоохранение, образование, культуру, ЖКХ. Должна быть увеличена поддержка реальных секторов экономики, сельского хозяйства. С учетом всего этого расходная часть бюджета должна быть увеличена в 1,5 раза», – заявил Щапов.

Парламентарий обратил внимание, что средства можно найти, но необходимый для этого ряд «системных поправок» в проект бюджета не были поддержаны. «Традиционно наши поправки не поддерживаются думским большинством, правительством РФ. И самый главный аргумент, который мы слышим, – это то, что нет денег. Мы считаем, что при наличии политической воли деньги найти можно. И у нас есть конкретные предложения, как это сделать. Это и увеличение налоговой нагрузки на экспортеров ресурсов, прежде всего, нефти и газа. Это увеличение налоговой нагрузки на роскошь и сверхпотребление. Это реальная прогрессивная шкала НДФЛ, ну и конечно же это отмена «бюджетного правила», которое изымает средства из нашей экономики и тормозит ее развитие», – пояснил он.

«Эти и другие меры, которые мы предлагаем, позволят увеличить расходы на образование и здравоохранение минимум в два раза, доведя их до 5%, и увеличить поддержку реальных секторов экономики на десятки процентов», – заключил Щапов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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