«Выкручивать население, как тряпку…» В Госдуме назвали несвоевременным повышение тарифов ЖКХ

Для великой державы недостойно даже в условиях санкций «выкручивать как тряпку» собственный народ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сегодня в Госдуме. По его оценке, в настоящее время необоснованно повышать тарифы ЖКХ с учетом нынешнего размера минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Необходимо качественно увеличивать МРОТ. Мы сегодня стоим на 95-м месте в мире, пропуская вперед страны Латинской Америки, Балтии все три – Литву, Латвию и Эстонию, и даже Украину. Необходимо эту рудиментарную цифру пересматривать. Это архаизм прошлого. Кроме того, после выплаты налогов – 13 890 (рублей) МРОТ, платим налог 13% – 12 тысяч рублей. Ну, разве можно на них прожить? Поэтому в повестке законопроект ЛДПР о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей», – заявил Слуцкий.

Политик обратил внимание, что «буквально на носу» повышение на 9% тарифов на услуги ЖКХ. «Мы это делаем абсолютно не вовремя. Надо оставлять повышение пока, как оно планировалось, на июль будущего года, а там посмотрим. И думаю, что в своих консультациях с правительством мы еще раз эту позицию обозначим. Нам сейчас не время бить по благосостоянию граждан», – полагает он.

«Да, мы, наверно, может как-то выкручивать наше население и бедные семьи – как тряпку, что-то на них экономить, и какая-то будет денежка в бюджет. Но для великой державы, даже находящейся в тяжелых условиях беспрецедентных внешних санкций и рестрикций, недостойно бить по тем, кто живет, не скажу за гранью бедности, но близко к тому. Мы должны этих людей всячески (поддерживать) и искать, особенно сегодня пути повышения из благосостояния, а не наоборот», – заключил Слуцкий.

Москва, Мария Соколова

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