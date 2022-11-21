Госдума готовится узаконить выходной день 31 декабря

До конца года 31 декабря в России могут объявить выходным днем. Соответствующий законопроект получил положительное заключение правового управления нижней палаты и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре, пишут «Известия».

Как отметил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, вопрос требует решения уже давно, тем более – еще в 2020 году такую идею поддержал президент РФ Владимир Путин. «Напомню, что за вакханалия у нас творилась несколько лет назад. Приходилось вмешиваться президенту, премьеру, некоторые регионы объявляли выходной в этот день самостоятельно. Этой инициативой предлагается закрепить 31 декабря выходным днем на постоянной основе по всей стране», – пояснил депутат.

В КПРФ и «Справедливой России – За правду» также поддерживают законопроект, в «Единой России» дадут оценку ближе к рассмотрению документа.

Москва, Мария Соколова

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