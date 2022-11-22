Банкеты с клубникой и шампанским: в Госдуме оценили неоправданные расходы госбюджета в полтриллиона рублей

В проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы, который сегодня будет рассматривать Госдума во втором чтении, порядка полтриллиона рублей расходной части являются неоправданными и неэффективными. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили представители фракции «Новые люди» в Госдуме.

«Мы нашли таких неэффективных расходов почти на 0,5 трлн рублей, которые предлагаем направить на адресную поддержку регионов… Не допустимо в сегодняшнем дне тратить такие деньги на банкеты, клубнику, шампанское. Не то время сейчас, чтобы это делать», – заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, выступая на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Парламентарий также обратил внимание на необходимость пересмотра некоторых расходных статей бюджета, которые в нынешних условиях также являются неоправданными. «Эти расходы были спланированы еще до СВО, а зачастую еще в доковидные времена. Есть, где экономить. Например, в экологии. Мы сейчас дотируем производство машин со стандартом Евро-4 – сейчас вообще об этом речи не идет. Есть много других расходов – стройки, которые мы планируем начать, тоже можно было их начать на год-два позже, потому что сейчас не время», – пояснил Даванков.

Депутат Сардана Авксентьева со своей стороны заявила о проблеме неэффективных госзакупок. «Несмотря на все увещевания, просьбы, требования сократить неэффективные расходы, таковые продолжаются. Мы направили 154 письма во все субъекты РФ, кроме тех, где введено особое положение в связи с проведением СВО, с просьбой максимально сократить неэффективные расходы на чиновников», – отметила она.

«Анализ показывает, что расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на протяжении последних трех лет на общегосударственные вопросы неуклонно растут. Если в 2019 году это было 840 с лишним миллиардов рублей, 20-й год – это уже 936,9 млрд рублей, 21-й год, по данным росказны, – 981,9 млрд рублей. Мы приближаемся к расходам на общегосударственные вопросы в субъектах РФ к 1 трлн рублей. Конечно же надо совместными усилиями этот процесс как-то приводить в здравое русло и все неэффективные расходы снижать», – подчеркнула Авксентьева.

Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. В ответственный комитет было подано 743 поправки.

Документ был разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с постепенным снижением цен на нефть с $80 за баррель в 2022 году до $65 в 2025-м, умеренное ослабление курса рубля с 68,1 до 72,2 за доллар и возвращение инфляции с 12,4% в этом году к 4% по итогам 2024-го. Как ожидает кабинет министров, ВВП, промпроизводство, инвестиции в основной капитал и показатели уровня жизни россиян превысят докризисные значения к концу 2024 года.

Москва, Мария Соколова

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