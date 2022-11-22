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Вторник, 22 ноября 2022, 14:42 мск

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«Толкают мир к глобальной катастрофе»: Госдума приняла заявление о расстреле российских военнопленных нацистами ВСУ

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня Госдума официально обратилась к парламентам государств мира с призывом осудить преступления киевского режима в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных.

Депутаты назвали умышленное убийство военнопленных «грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года».

«Кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных», – подчеркивается в заявлении Госдумы.

В этой связи российские депутаты призвали коллективный Запад «отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе».

Ранее по факту массового расстрела представителями ВСУ пленных российских военнослужащих Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Судя по имеющимся данным, российские военнопленные были расстреляны в селе Макеевке солдатами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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