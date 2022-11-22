«Не стыдно ли вам?» Лидер «эсеров» обвинил правительство и «Единую Россию» в нарушении Конституции РФ

Сегодня лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов выступил с обвинениями в адрес правительства и «Единой России» в нарушении Основного закона страны. По его словам, это касается, в том числе, отсутствия индексации пенсий работающих и военных пенсионеров, хотя социальные гарантии закреплены в Конституции РФ.

«Правительство делает вид, что нет Конституции, и нет этой проблемы с работающими пенсионерами – живите, как хотите. Правительству, похоже, наплевать», – заявил Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

При этом парламентарий подчеркнул, что все предложенные его фракцией поправки большинством Госдумы в лице «Единой России» наверняка будут отклонены. «Что на самом деле, конечно же неправильно. Когда кто-то говорит с придыханием – ой-ой-ой, у нас тут должна быть консолидация, мы должны быть все едины… Ребята, не стыдно ли вам перед работающими пенсионерами, перед военными пенсионерами, которым не индексируется ничего уже десятилетия? Нет, стыд глаза не колет. Поэтому будем настаивать на наших поправках, хотя заранее знаем, чем это закончится», – сказал Миронов.

Как считает политик, даже при перераспределении уже принятых в первом чтении параметров проекта бюджета можно найти дополнительные средства на образование, здравоохранение и культуру.

«Мы голосовали против в первом чтении, подготовили поправки и в соответствии с 15-м приложением имеем право из открытой части бюджета, только из утвержденных параметров перераспределять деньги… Подготовили поправок на 300 млрд рублей. 50 млрд рублей из 241 млрд, который идет на премии чиновникам, мы предлагаем направить на более нужные вещи. 150 млрд рублей из резервного фонда правительства, который составляет 180 млрд рублей, мы также направляем на более нужные вещи, и 100 млрд мы взяли из обслуживания госдолга. На что мы направляем эти 300 млрд рублей? Прежде всего, на образование, здравоохранение и культуру», – отметил Миронов.

Сегодня Госдума рассматривает во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. В ответственный комитет было подано 743 поправки.

Документ был разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с постепенным снижением цен на нефть с $80 за баррель в 2022 году до $65 в 2025 году, умеренное ослабление курса рубля с 68,1 до 72,2 за доллар и возвращение к инфляции с 12,4% в этом году к 4% по итогам 2024 года. Как ожидает правительство, ВВП, промпроизводство, инвестиции в основной капитал и показатели уровня жизни россиян превысят докризисные значения к концу 2024 года.

Москва, Мария Соколова

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