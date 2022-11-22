Правительству РФ скоро придется пересмотреть бюджетную политику, – депутат Госдумы

Сложная международная и экономическая ситуация вынудит правительство РФ и думских «единороссов» пересмотреть бюджетную политику и прислушаться к предложениям оппозиционных фракций, инициативы которых сейчас отклоняются. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Осадчий перед обсуждением проекта бюджета на 2023-2025 годы во втором чтении.

«Пока партия большинства не очень-то прислуживается к нашим пожеланиям, и не очень-то воспринимает наши предложения. Однако фракция КПРФ убеждена, что очень близок тот момент, когда придется принять наши предложения. К этому подводит международная ситуация, вся обстановка вокруг России, все вызовы, которые обрушились на нашу страну», – заявил депутат.

По его словам, очень важно учесть «переориентацию, дополнение в социальной политике» в связи с проведением специальной военной операции. «Наши предложения и по увеличению доходной части бюджета, и по перераспределению расходов между наиболее значимыми приоритетными направлениями – такими, как социальная политика, развитие системы образования, здравоохранения и науки, безусловно, должны быть поддержаны», – подчеркнул Осадчий.

Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. В ответственный комитет было подано 743 поправки.

Документ был разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с постепенным снижением цен на нефть с $80 за баррель в 2022 году до $65 в 2025 году, умеренное ослабление курса рубля с 68,1 до 72,2 за доллар и возвращение к инфляции с 12,4% в этом году к 4% по итогам 2024 года. Как ожидает кабинет министров, ВВП, промпроизводство, инвестиции в основной капитал и показатели уровня жизни россиян превысят докризисные значения к концу 2024 года.

Ранее коммунисты предлагали альтернативный вариант проекта бюджета, который предполагал увеличение доходной части на 60-70%.

Москва, Мария Соколова

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