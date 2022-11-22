«Будущее страны под большой угрозой»: проект федерального бюджета срывает выполнение поставленных Путиным стратегических задач

Бюджетная политика правительства РФ ставит под угрозу будущее страны и не позволит выполнить поставленные главой государства стратегические задачи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. По его мнению, проект федерального бюджета не решает существующие в стране проблемы – особенно в системе здравоохранения.

«Фракция КПРФ не просто будет голосовать против бюджетов и внебюджетных фондов, и федерального бюджета во втором чтении. Мы внесли более 30 поправок, которые могли сгладить некоторые противоречия, отрицательные моменты нынешнего бюджета, особенно федерального. На наш взгляд, сегодня этот бюджет не является бюджетом мобилизации, концентрации усилий государства и, по сути, сохраняет мирную основу. В этой связи наши предложения и по увеличению доходной части, не только социального блока, но и блока расходов, связанных с военно-промышленным комплексом, не поддержаны парламентским большинством предварительно на уровне комитета», – пояснил Куринный.

Парламентарий обратил особое внимание на недофинансирование системы, которое продолжается последние десять лет. «Это будет 4,1% от ВВП в 23-м году и 4% ВВП в 2025 году. Именно так надо рассматривать, анализировать расходы на здравоохранение, а не тем путем, которым нам предлагали представители «Единой России», говоря исключительно в абсолютных цифрах роста на 200-210 млрд и тому подробное. Исходя из качественного анализа по отношению к ВВП, РФ сегодня не только не достигает минимально необходимого уровня этих затрат из госисточников, – напомню, по данным ВОЗ, это должно быть не менее 6% от ВВП, а мы имеем только 4%, – но и провоцирует на увеличение частных расходов граждан», – констатировал Куринный.

При этом депутат отметил, что ситуацию с ростом расходов россиян на здравоохранение усугубляет падение их реальных доходов в последние 7 лет. «Это довольно странная ситуация, когда доходы населения падают, и однако это же население вынуждено оплачивать медуслуги, лекарственное обеспечение, поскольку государство необходимых средств не находит. Это говорит о снижении доступности и качества медпомощи, а следом за этим следует, естественно, и невозможность выполнить основные стратегические цели, которые закреплены, в том числе, в указе президента – это увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году, это снижение смертности от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, борьба с социально-значимыми заболеваниями и острейший на сегодня вопрос кадрового обеспечения системы здравоохранения, особенно первичного звена», – подчеркнул он.

Куринный также отметил, что предложенный правительством проект бюджета усугубит кадровую проблему в медицине на фоне того, что реализация уже разработанной и согласованной соответствующей программы перенесена на 2025 год. «Это огромная ошибка, которая будет усугублять ту катастрофическую ситуацию, которая сегодня имеет место быть в кадровом обеспечении первичной системы здравоохранения. Мы можем потратить сегодня огромные деньги на модернизацию, на новые здания, на оборудование, на строительство ФАПов, ремонт участковых больниц. Но если там не будет медработников, а, к большому сожалению, этот процесс усугубляется, никакого эффекта от всех этих государственных вложений не будет. А самое главное – не будет выполнения тех стратегических показателей, на которые нам указывает президент. Не будет того самого народосбережения, о котором говорят и первое лицо, и в правительстве РФ», – полагает он.

«Более того, мы фиксируем в рамках бюджета на 2023-25 годы отсутствие реализации важнейших поручений, данных, в том числе, президентом РФ. В частности, речь идет об эффективной борьбе с хроническим гепатитом С. Правительство не предусмотрело никаких средств на это. Напомню, что 60 тысяч ежегодно заболевающих граждан хроническим гепатитом С и 30 тысяч резервных смертей – кого можно спасти. Это как раз тот результат, к которому можно было стремиться, заложив всего 10 млрд рублей на необходимое лечение. Гепатит С на сегодня лечится, и, к сожалению, те огромные потери людей в трудоспособном возрасте наносят ущерб не только демографическим показателям, но и экономическому потенциалу нашей страны», – констатировал Куринный, отметив, что подобная ситуация и с сахарным диабетом, и с орфанными хроническими заболеваниями детей, и других.

«В целом, то финансирование, те подходы, которые сегодня реализует правительство РФ в части здравоохранения, не позволят выполнить те цели, которые стоят перед страной, – стратегические цели, без которых будущее нашей страны находится под большой угрозой», – заключил Куринный.

Сегодня Госдума утвердила во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. В ответственный комитет было подано порядка 750 поправок. Как уточнили в пресс-службе нижней палаты парламента, в ходе рассмотрения комитетом по бюджету был поддержан блок поправок депутатов из разных фракций, предусматривающих перераспределение 58,9 млрд рублей по отдельным направлениям.

Документ был разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с постепенным снижением цен на нефть с $80 за баррель в 2022 году до $65 в 2025 году, умеренное ослабление курса рубля с 68,1 до 72,2 за доллар и возвращение к инфляции с 12,4% в этом году к 4% по итогам 2024 года. Как ожидает правительство, ВВП, промпроизводство, инвестиции в основной капитал и показатели уровня жизни россиян превысят докризисные значения к концу 2024 года.

Ранее коммунисты предлагали альтернативный вариант проекта бюджета, который предполагал увеличение доходной части на 60-70%.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»