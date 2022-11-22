«Финансовые присоски» оттягивают деньги из бюджета: ЛДПР отказалась поддерживать проект бюджета ФОМС во втором чтении

Фракция ЛДПР высказалась резко против проекта бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) во втором чтении. Как заявил сегодня заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, коммерческие страховые компании как «присоски» просто оттягивают деньги из бюджета себе на премии.

«Не будем поддерживать бюджет фонда ОМС, потому что мы, партия ЛДПР, традиционно выступаем против страховой медицины. Мы считаем, что те фактически «финансовые присоски» в виде коммерческих страховых компаний, которые занимаются ОМС, просто оттягивают деньги из бюджета, надоедают врачам, штрафуют больницы. Эти штрафы идут им на премии, что мы не можем себе позволить в данной ситуации», – заявил Леонов.

Парламентарий подчеркнул, что это «принципиальная позиция» партии. «Необходимо полностью исключить данные компании из системы ОМС, пусть занимаются дополнительным медицинским страхованием и страхуют тех, кто хочет сам страховаться за свои деньги, условно, не за государственные», – заключил депутат.

Сегодня Госдума большинством голосов приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2023-2025 годы.

Москва, Мария Соколова

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