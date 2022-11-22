Госдума поддержала увеличение прожиточного минимума во втором чтении

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении правительственный законопроект о повышении прожиточного минимума в 2023 году выше 14 тысяч рублей. Предполагается, что в 2024 году его размер будет чуть больше 15 тысяч рублей.

По предложению кабинета министров документ предполагает величину прожиточного минимума, исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года, в 14 375 рублей. К концу 2024-го он составит 15 049 рублей.

По данным Минтруда РФ, повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан, в том числе семьям с детьми, пенсионерам и беременным.

На 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля, для трудоспособного населения – 13 793 рубля, для пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 12 274 рубля. 1 июня 2022 года показатель был увеличен на 10%. С начала 2023 года он повысится на 3,3%.

Москва, Мария Соколова

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