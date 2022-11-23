«Удивительно…» В «Единой России» узнали, что во многих регионах бесплатное соцобслуживание не касается ветеранов ВОВ

В «Единой России» удивлены, что бесплатное социальное обслуживание в ряде регионов не получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Как сообщил депутат Госдумы Артем Бичаев, такая проблема обнаружилась при изучении ситуации в регионах.

«Мы стали изучать региональную практику, на что же могут претендовать наши герои без малого (участники специальной военной операции). Оказывается, что с точки зрения, например, социального обслуживания на дому, в стационаре, полустационаре, бесплатно это могут делать только несовершеннолетние дети, люди, пострадавшие в результате межнациональных конфликтов и в чрезвычайных ситуациях, а также те люди, чей доход ниже минимально установленного в субъекте», – пояснил Бичаев, комментируя на брифинге поправки в закон об основах социального обслуживания в РФ.

«Честно скажу, для меня это оказалось удивительно. Мы влезли глубоко в региональную практику, посмотрели, что где в каждом субъекте установлено, и увидели, что не в каждом субъекте даже участники и инвалиды Великой Отечественной войны обслуживаются бесплатно. При том, что многие будут говорить, что все сводится только лишь к объему бюджета региона, это неправда. Достаточно небогатые субъекты РФ уделили героям, благодаря которым сейчас мы здесь стоим, максимальное внимание и сделали это бесплатно», – отметил «единоросс».

Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который вносит изменения в закрепленную законом систему социального обслуживания граждан РФ. В пояснительной записке отмечено, что с учетом складывающейся в регионах практики, право бесплатного получения социальных услуг во всех формах предлагается распространить на инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, награжденных знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя». Также такая мера коснется работавших «на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств».

Москва, Мария Соколова

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