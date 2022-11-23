«Дурь полная!» В Госдуме заявили, что курортный сбор мешает развитию внутреннего туризма

Абсолютно бесполезным назвал продление курортного сбора в Крыму, Ставрополье, Алтае и Краснодарском крае лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его оценке, этот сбор не влияет на развитие инфраструктуры курортов, мешает развитию внутреннего туризма и бьет по карманам россиян.

«Абсолютно бесполезный! И только бьет по карманам наших граждан. Ну, люди и так понимают, что в разы дешевле слетать в Турцию. Ну, и чего мы хотим? Мы хотим развивать внутренний туризм? Нет, наверное. Потому что сейчас еще хотят и мой родной город Санкт-Петербург туда же привлечь. Ну, дурь полная! Огромное количество людей ни разу не было в Петербурге, особенно те, кто живет за Уралом. И давайте еще рублем их что ли наказывать?! Честно говоря, идиотизм, по-другому не назову. Конечно, наша фракция будет голосовать против», – подчеркнул Миронов.

Политик полагает, что эффект от данного эксперимента сравним с «мусорной реформой» – в результате только повышение тарифов. «Это та же самая история, как с «мусорной реформой». Что, у вас в домах, где вы живете, уважаемые коллеги журналисты, мусор вывозится и все чисто, и контейнеры всегда чистые и сухие? Да нет же. А тарифы – платите вы больше. Та же самая история будет с этим туристским сбором – люди меньше поедут. Если вы думаете, что за эти деньги что-то сделается для развития инфраструктуры – ну, мечтать не вредно, а мы-то знаем, что ничего делаться не будет», – заявид лидер «эсеров».

Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении срока проведения эксперимента по взиманию курортного сбора. Инициатор документа Дума Ставропольского края, в частности, полагает, что это «положительно повлияет на повышение доступности санаторно-курортного лечения за счет создания в РФ современного санаторно-курортного комплекса». При этом приводятся данные, что было сделано за 2018-2021 годы за счет курортного сбора, где основную часть занимает благоустройство парков и скверов.

Размер взноса, условия, территорию и порядок его оплаты определяют местные власти, однако сумма не может превышать 100 рублей в сутки.

Москва, Мария Соколова

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