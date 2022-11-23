Россияне активно скупают недвижимость в Турции

В октябре зафиксирован рекордный всплеск интереса россиян к недвижимости в Турции: граждане РФ купили в этой стране 2023 объекта недвижимости, что на 69,1% больше, чем в сентябре текущего года и более чем в 3,5 раза больше (272,55%), чем в октябре 2021 года.

Как отмечают эксперты инвестиционной компании Garnet, всего в октябре нынешнего года иностранцами в Турции было приобретено 5377 объектов недвижимости. Таким образом доля российских сделок приблизилась к 40% (37,6%).

При этом в целом за 10 месяцев 2022 года россияне купили в Турции 11,3 тысячи объектов недвижимости. Этот результат превысил число российских операций в этой стране за аналогичный прошлогодний период более чем в 3,5 раза (+263,85%) и более чем в 2 раза (+110,7%) результат за весь 2021 год.

Комментируя эту ситуацию, руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова обратила внимание, что октябрьский всплеск может быть связан с двумя трендами. «Во-первых, те, кто изначально ехал в Турцию, пожили в гостиницах, осмотрелись и приняли решение покупать недвижимость. Во-вторых, дополнительный приток тех, кто первое время после мобилизации жил в других странах. Например, по официальным данным грузинских властей, в страну въехало около 700 тысяч россиян, а через месяц осталось только 100 тысяч. Уверены, что многие из тех, кто изначально выехал в Грузию, через какое-то время отправились именно в Турцию», – пояснила эксперт.

Москва, Светлана Антонова

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