«Грех и содомия»: Госдума ограничилась штрафами за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола

Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии или информации, вызывающей желание сменить пол. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты поддержали введение штрафов за такие действия. Предложение о введении уголовной ответственности за рецидивы было отклонено.

В частности, депутат от КПРФ Нина Останина вносила ко второму чтению поправку в Уголовный кодекс (УК) по наказанию за неоднократное нарушение запрета пропаганды нетрадиционных отношений. «К сожалению, не была поддержана комитетом (по госстроительству и законодательству) Павла Владимировича Крашенинникова моя поправка в УК. Парадоксальная ситуация, в 2015 году, когда вносились поправки самим же Павлом Владимировичем в Процессуальный и Уголовный кодекс о том, что поправки в УК вносятся только самостоятельным законом, вот на внесение всего этого потребовался всего один день. За один день закон был принят в трех чтениях. Сегодня буду обращаться в Павлу Владимировичу, не пора ли нам все-таки отменить самими депутатами проголосованный законопроект», – пояснила она.

«В любом случае, та проблема, которую мы пытаемся сейчас урегулировать только с помощью административных штрафов, какими бы строгими ни были эти штрафы, они абсолютно посильны для той сети, которая создана сегодня производителями этой самой и порнопродукцией. Поэтому для нас чрезвычайно важно, когда люди уже единожды получили административное наказание, понимали бы, что уголовное наказание неотвратимо. То есть, речь идет не о том, чтобы сразу было уголовное наказание сроком до 5 лет, а о том, что если в течение года они были подвержены уже административному штрафу, то следующим наказанием будет уголовное», – подчеркнула Останина.

Согласно утвержденным во втором чтении изменениям в Кодекс об административных правонарушениях штраф за нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста составит 50-400 тысяч рублей для граждан, 100-800 тысяч – для должностных лиц, а также 0,8-5 млн – для юрлиц или приостановление деятельности до 90 суток. Нарушение запрета по педофилии будет стоить гражданам до 800 тысяч рублей для, для должностных лиц – до 2 млн, и до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

За распространение среди несовершеннолетних информации, способной вызвать желание сменить пол, штраф составит до 200 тысяч рублей для граждан, до 400 тысяч – для должностных лиц, до 4 млн рублей или приостановка работы до 90 суток для юрлиц.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства за подобные нарушения будет грозить выдворение за пределы РФ.

«Мы должны сделать все для того, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное – это грех, содомия, тьма, и наша страна борется с этим», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений будет запрещена среди как несовершеннолетних, так и взрослых. Подобные сайты будут включены в реестр запрещенных с их последующей блокировкой.

На платных аудиовизуальных сервисах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Там, где это технически невозможно, распространение подобной информации будет полностью запрещено.

В отношении рекламы расширяются требования по отсутствию подобной информации. Фильмы с пропагандой таких отношений не смогут получить прокатное удостоверение.

Вводится также запрет продажи товаров, в том числе иностранных, содержащих запрещенную информацию.

Москва, Мария Соколова

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