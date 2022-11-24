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Четверг, 24 ноября 2022, 11:43 мск

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Телефонные террористы «заминировали» 35 военкоматов в Подмосковье

Анонимные сообщения о минировании 35 военных комиссариатов поступили накануне властям Подмосковья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

«23.11.2022 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Московской области поступили сообщения об угрозе минирования 35 объектов (военные комиссариаты) на территории 33 муниципальных образований Московской области. Эвакуация проводилась из 7 объектов в количестве 333 человек, детей нет», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели добавили, что мероприятия по обследованию объектов кинологическими расчетами были завершены к 22.00. Все вызовы оказались ложными – взрывоопасных предметов не выявлено.

К мероприятиям по обследованию военкоматов привлекались 262 человек и 92 единицы техники.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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