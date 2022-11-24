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Четверг, 24 ноября 2022, 13:22 мск

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«Рвет экономику в клочья…» Госдума утвердила проект федерального бюджета

Принятый сегодня нижней палатой российского парламента правительственный проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку не выполняет всех социальных обязательств перед россиянами. При этом, как заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг, финансово-экономический блок кабинета министров сам рвет российскую экономику в клочья, планируя снижение расходов бюджета на ее поддержку.

«Российская экономика переживает не лучшие времена – в проекте бюджета это также отражено. Но, к сожалению, правительство, отражая реальное положение дел не предпринимает адекватных мер по исправлению ситуации. Мы не видим этих мер в проекте бюджета», – подчеркнул Гартунг, комментируя документ накануне пленарного заседания Госдумы.

При этом парламентарий развеял созданный правительством миф, что главная задача этого бюджета – обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

«В 91-м году был принят закон, по которому все дома, которые были не отремонтированы на момент приватизации, должны быть отремонтированы за счет федерального бюджета. Этой норме уже 31 год, и она до сих пор не исполняется. Мало того, за это время, понимая, что рушится жилищный фонд, ввели так называемые взносы за капремонт. И теперь все граждане платят за капремонт домов, которые должны были отремонтировать еще за счет государства. Эта норма никак не отражена в бюджете», – констатировал Гартунг.

Депутат также обратил внимание, что уже 20 лет не исполняется норма закона по компенсации вкладов россиян, которые обесценились в результате денежной реформы 91-го года и были признаны внутренним госдолгом.

Вместе парламентарий подчеркнул нарушение Конституции РФ по обеспечению индексации социальных пособий. «В Конституцию недавно была внесена поправка о том, что пенсии и социальные пособия индексируются в РФ ежегодно. Странно, но на десяток миллионов работающих пенсионеров эта норма конституции почему-то не распространяется. И мы уже несколько лет не индексируем пенсии работающим пенсионерам. Хотя лично мне министр финансов [Антон Силуанов] в зале пленарных заседаний минимум 10 раз отвечал на этот вопрос, говорил, что вот-вот наступят лучшие времена – деньги появятся, и мы это будем делать. Но вот уже последние несколько лет у нас был профицитный бюджет, но почему-то это обязательство перед нашими работающими пенсионерами не исполняется», – подчеркнул Гартунг.

Депутат также отметил, что на протяжении последних 20 лет наблюдается снижение расходов на здравоохранение и образование к процентам ВВП. «В 22-23-м годах это повышение в процентном отношении произошло, но не потому, что увеличились расходы на здравоохранение и образование, а потому что ВВП упал. То есть база, от которой берется процент, – она упала. Поэтому, конечно, мы с этим согласиться не можем. Если у нас расходы на образование практически кратно ниже в процентном соотношении к ВВП, чем в Европе, то как мы догоним Европу?» – задался вопросом Гартунг.

«Как мы догоним другие развитые страны, если мы на образование тратим в разы меньше? За счет чего мы будем догонять? За счет того, что мы еще будем добывать нефть, газ, уголь вывозить? Ну, сколько можно? Уже наверно всем надоели разговоры о сырьевом характере российской экономики. Как его менять, не развивая образования? Нет других вариантов», – полагает он.

При этом парламентарий подчеркнул, что сокращение расходов на здравоохранение происходит на фоне повышения пенсионного возраста и уменьшения продолжительности жизни. «Средняя продолжительность жизни мужчин на 1 год меньше, чем возраст выхода на пенсию. То есть, гражданин умирает и еще годик должен поработать, чтобы потом выйти на пенсию. Вдумайтесь! Это все отражено и в бюджете, и в бюджете фонда социального страхования. Поэтому, конечно, мы за это голосовать не можем», – отметил депутат.

По его мнению, при формировании проекта бюджета не были определены приоритеты. «Мы вообще каких темпов роста экономики хотим добиться? Нас устраивает падение ВВП, которое мы сейчас наблюдаем, и которое заложено уже в проекте бюджета на следующий год или нам нужны темпы роста выше среднемировых? Именно те темпы роста, достижение которых поставил президент перед правительством, когда поставил задачу – обеспечение темпов роста выше среднемировых! Правительство сейчас разводит руками, говорит – ну вы знаете, санкции, ну проблемы у нас… Вспоминается выражение [экс-президента США] Барака Обамы, который сказал – я в клочья разорвал российскую экономику. Я на это много раз тогда реагировал и сейчас скажу – Бараку Обаме далеко до нашего правительства, до нашего финансово-экономического блока. Нам не нужно, чтобы кто-то рвал нашу экономику в клочья, потому что мы сами это делаем лучше всех, снижая расходы на поддержку российской экономики», – заявил Гартунг.

«У нас есть у нас инструменты, которые позволяют развивать российскую экономику. У нас есть такой инструмент как фонд развития промышленности. Показал серьезнейшую, высокую эффективность. Все те проекты, которые профинансированы из этого фонда, создают условия для вытеснения импорта с российской территории – захват российского рынка российскими предприятиями. Но объемы финансирования всего лишь 100 млрд в год, а надо ну хотя бы 1,5 трлн, хотя бы в пределах 1% ВВП», – полагает он.

«Если бы все это было отражено, то, конечно, мы бы за это (бюджет 2023-2025 гг) проголосовали. Ну а так, голосуем против, но при этом предлагаем альтернативный вариант. Наши двери всегда открыты для диалога, мы готовы с правительством обсуждать альтернативные предложения, если они нас услышат, думаю, мы можем и поменять свою позицию», – заключил Гартунг.

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Документ был разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с постепенным снижением цен на нефть с $80 за баррель в 2022 году до $65 в 2025 году, умеренное ослабление курса рубля с 68,1 до 72,2 за доллар и возвращение к инфляции с 12,4% в этом году к 4% по итогам 2024 года.

Документ предусматривает доходы бюджета России на 2023 год в 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 трлн (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 трлн рублей, в 2025 году – до 27,98 трлн, а расходы – до 29,43 трлн и 29,24 трлн рублей соответственно. В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году – 1,4% ВВП, в 2025 году – 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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