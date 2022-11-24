КПРФ предложила провести политическую амнистию

КПРФ внесла в нижнюю палату парламента проект постановления о проведении амнистии, в том числе политической, – в честь 100-летия образования СССР. Как пояснил сегодня депутат Госдумы Юрий Синельщиков, предлагается отменить наказание осужденным по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых деятельность иноагентов, фейки о российской армии, а также публичные призывы к экстремистской деятельности.

«Таких амнистий у нас не было с 94-го года. Мы полагаем, что необходимо освободить от ответственности лиц, которые совершили общественно опасные деяния, связанные с так называемым «инакомыслием», в кавычки беру это слово. Среди таких составов у нас, прежде всего, распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, нарушение установленного порядка организации или проведения митингов, собраний, шествий. Здесь же публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, применения насилия в отношение представителя власти, оскорбление представителя власти, злостное уклонение от исполнения обязанностей, которые предусмотрены законодательством в отношении так называемых иностранных агентов», – уточнил Синельщиков.

Парламентарий обратил внимание, что всего в этом постановлении 22 состава преступлений. «Это те составы, которые, по оценкам СМИ, чаще всего используются властью для привлечения к ответственности политических оппонентов. Мы предполагаем, что должны прекратиться уголовные дела и на стадии расследования в отношении этих лиц. Освобождение этих лиц от наказания в значительной мере позволит наладить общественный мир в нашем обществе, будет способствовать консолидации общества и национальному примирению», – заявил он, подчеркнув, что освобождение от уголовной ответственности не предполагает, что статьи эти будут изъяты из УК.

В проекте постановления предлагается также распространить амнистию на осужденных, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, тружеников тыла, а также на лиц, проходивших военную службу на территориях ряда зарубежных стран в период ведения там боевых действий с участием Вооруженных Сил СССР и РФ. Под действие амнистии подпадают участники вооруженного конфликта в Чечне и контртеррористических операций на Северном Кавказе, в ходе специальной военной операции на территориях Украины.

«Постановлением об амнистии предусматривается освобождение от наказания осужденных, совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания. Под действие амнистии подпадают осужденные условно, осужденные, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и судов уголовные дела в отношении определенной категории лиц подлежат прекращению, если на этих лиц распространяется амнистия», – говорится в пояснительной записке к документу.

Москва, Мария Соколова

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