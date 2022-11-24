Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск по инициативе МВД России. Как сообщило РИА «Новости», это следует из ведомственной базы данных.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», – указано в реестре.

Караулов ранее сообщал, что находится на лечении в Дубае. По его словам, он планировал вернуться в Россию после операции на сердце.

3 ноября Караулов сообщил, что в его доме правоохранители провели обыск по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова по статье «Клевета». Позже он заявил, что проходит по делу в статусе свидетеля.

Как сообщал «Новый День», в конце октября коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского арестовали по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей (п. «б» ч.3 ст.163 УК – вымогательство в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемые подготовили для Telegram-канала «Тушите свет» статью, которая могла причинить вред правам и законным интересам Чемезова или его близких. Публикацию удалили после договоренностей об оплате с представителями главы «Ростеха».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»