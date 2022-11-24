Россия не избавилась от влияния международных организаций, – депутат Госдумы

Россия продолжает жить в хаосе и под диктовку международных организаций. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев по итогам парламентских слушаний по вопросам импортозамещения. По его оценке, в отсутствии доктрин финансовой, промышленной, экономической безопасности и госпланирования невозможно оценить до какой грани можно довести страну, чтобы она не развалилась.

«Насколько глубоко увязла наша страна в импорте – мы уже практически ничего не производим. Промышленных товаров мы закупаем 75% от потребности. Это в том числе и самолеты, вертолеты. Продовольствия закупаем 30%, а раньше покупали только бананы, ананасы, финики – то, что у нас не растет», – подчеркнул Арефьев.

Парламентарий обратил внимание на абсурдность нынешней ситуации, когда при рекордных урожаях дорожает хлеб, а на место французского автопрома приходит китайский. «Вот такой ералаш не позволяет ставить вопрос, а нужно планирование или не нужно. Вот в таком хаосе мы живем… С 15-го года наше министерство занимается импортозамещением. И как было 75% (зависимости), так и осталось. Вот 2/3 закупаем, 1/3 производим обуви… У нас было 62 обувных фабрики, осталось – 18. Казалось бы, чтобы заместить импорт, надо построить еще 40 фабрик, и мы покупать не будем. Не торопитесь, не надо их строить, потому что обувные фабрики работают на коже, а кожевенные заводы уничтожены на 2/3. Их теперь почти ни в одной области нет. Значит – надо строить кожзаводы сначала, чтобы обеспечить обувные фабрики сырьем. Не торопитесь – не надо, потому что кожзаводы работают на коже крупного рогатого скота. А у нас раньше крупного рогатого скота было 58 млн (голов), а сейчас осталось только 19. Так выходит, нужно начинать с крупного рогатого скота, а потом браться за ботинки», – пояснил Арефьев.

«И так у нас и в авиации, и в судостроении… – везде. Я написал 1,5 тысячи писем в правительство – почему мы не делаем свои самолеты? Все ответы были – никак, ну не в коем случае нельзя выпускать наши самолеты, и все. А сейчас начали выпускать 11 модификаций самолетов. В том числе и те, которые выпускались в советское время. В чем причина-то? В нежелании, в коррупции. Потому что важно и Boeing, и Airbus, чтобы мы не выпускали никаких самолетов – вот они и раскидывали евро и доллары для того, чтобы мы ничего не выпускали», – подчеркнул депутат.

Вместе с тем Арефьев отдельно выделил пункт резолюции по итогам парламентских слушаний о том, что России необходимо выйти из международных организаций. «Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация. Эти сволочи требуют от нас таких реформ, которые идут в ущерб нашему государству. Допустим, МВФ обещал нашему правительству $75 млрд, и подписали договор. Потом говорят, мы не можем дать вам эти деньги, сначала пенсионную реформу проведите – потом дадим. Провели – не дали. Говорят, у вас 33% в госсобственности, вы ее приватизируйте, тогда дадим. И опять не дали. Потом говорят – а у вас импортозамещение, мешает на конкурентных рынках, вы его прекратите, тогда дадим. И до сих пор ничего не дали, несмотря на то, что правительство все вот это загубило. Ну, надо выходить оттуда. Мы сколько раз уже говорили, они нам не помощники. Вот сейчас мы обложены санкциями, ни одна международная организация не вступилась за Россию. Ну, тогда за каким чертом они нам нужны, скажите на милость!?» – констатировал он.

Как полагает парламентарий, для развития необходимо национализировать финансовую систему. «Ну это не дело, когда у нас такие ставки процентные, что взять кредиты нельзя, потому что в нашу финансовую систему влезли иностранцы, которые работают на себя, специально завышают проценты по кредитам, чтобы мы ехали на Запад и брали там. И мы набрали $470 млрд, не так уж мало, почти 50 трлн рублей. Зачем это нам нужно? Не нужно. Тогда нужно выгнать всех иностранцев, установить госрегулирование процентов по кредитам. Вот тогда каждому фермеру, предприятию будет доступность», – заявил Арефьев.

При этом депутат подчеркнул необходимость доктрин не только продовольственной безопасности, но и других важных сфер, без которых государству не выжить. «У нас есть доктрина продовольственной безопасности, но нет доктрины финансовой безопасности, нет доктрины промышленной безопасности, нет экономической безопасности. Вот мы рассчитали все цифры, чтобы эта безопасность была... Вот у нас есть выборы, выбирают президента, а он понятия не имеет критерии безопасности, до какой ручки можно довести государство, чтобы оно не развалилось», – пояснил депутат.

«Нам надо эти проценты хотя бы представить и для губернаторов, и для министров, и для президента. Тогда хотя бы у них ориентир будет, что вот есть предел, до которого доходить нельзя. Вот есть предел в промышленности – 30% машиностроения должно быть в объеме промышленности. Если это не выполняется, значит нарушается баланс, и страна идет к гибели», – заключил Арефьев.

Москва, Мария Соколова

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