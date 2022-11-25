российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 ноября 2022, 18:29 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Украинские войска снова обстреляли Белгородскую область

Три населенных пункта Белгородской области подверглись сегодня обстрелу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В результате обстрела поселка Ленинский Шебекинского городского округа разрушен один частный жилой дом. Жертв и пострадавших нет. Семью переселили в безопасное место. Подомовой обход территории продолжается», – уточнил глава региона.

Этот поселок подвергался обстрелу 22 ноября. Тогда погибла местная жительница.

Гладков также сообщил об обстреле еще двух сел. «В результате обстрела сёл Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа пострадавших нет. На данный момент повреждения зафиксированы в 2 частных домовладениях: помимо выбитых окон, посеченных кровли и забора, разрушения есть и у хозпостроек. Также в результате минометного обстрела повреждено здание Дома культуры: выбиты окна и посечена кровля. Оперативные службы находятся на месте и продолжают подомовой обход территории», – отметил губернатор.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Армия России за сутки уничтожила более 300 наемников из Польши и других стран / Евродепутат: резолюция о признании РФ спонсором терроризма подталкивает ЕС к войне / «Толкают мир к глобальной катастрофе»: Госдума приняла заявление о расстреле российских военнопленных нацистами ВСУ / Российские хакеры взломали украинский Минфин / Пригожин: расстрел российских пленных – это попытка американцев разжечь конфликт на Украине / Диалог Москвы с Вашингтоном по Украине невозможен, – замглавы МИД России / В Херсоне украинские нацисты расстреляли 39 пророссийских активистов / В Швейцарии задержали украинского киберпреступника

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,