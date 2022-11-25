Украинские войска снова обстреляли Белгородскую область

Три населенных пункта Белгородской области подверглись сегодня обстрелу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В результате обстрела поселка Ленинский Шебекинского городского округа разрушен один частный жилой дом. Жертв и пострадавших нет. Семью переселили в безопасное место. Подомовой обход территории продолжается», – уточнил глава региона.

Этот поселок подвергался обстрелу 22 ноября. Тогда погибла местная жительница.

Гладков также сообщил об обстреле еще двух сел. «В результате обстрела сёл Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа пострадавших нет. На данный момент повреждения зафиксированы в 2 частных домовладениях: помимо выбитых окон, посеченных кровли и забора, разрушения есть и у хозпостроек. Также в результате минометного обстрела повреждено здание Дома культуры: выбиты окна и посечена кровля. Оперативные службы находятся на месте и продолжают подомовой обход территории», – отметил губернатор.

Москва, Андрей Дорофеев

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