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Понедельник, 28 ноября 2022, 17:52 мск

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«Альфа-самец Пиндостан» и «некрасиво стареющая» Европа: Медведев предвидит «грязный скандал» в отношениях США и ЕС

США не только откровенно наживаются за счет продажи европейцам товаров, попавших под санкции, но и открыто подстегивает процесс переезда европейских производств на другой берег Атлантики. Об этом в своем телеграм-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества. Причина – явная экономическая неверность, а порой и демонстративный отказ от выполнения «супружеского долга». Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно «в семью», оказывается, нагло врал своей постылой Европе. Делиться прибылью он и не думает. Наоборот – отнимает у престарелого партнёра последнее и присваивает себе без малейших колебаний. А на мнение своего партнёра – демонстративно кладёт известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний», – констатировал Медведев.

Зампред Совбеза РФ также обратил внимание, что США с нарастающей активностью создают условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний. «Система субсидий и налоговых льгот побуждает их становиться инвесторами в Новом Свете, забыв об интересах некрасиво стареющей Европы. Которая к тому же в мазохистском исступлении ввела санкции, вероятно, причиняющие ей сладкую боль», – подчеркнул он.

При этом Медведев добавил, что Америка также поощряет своих клиентов покупать то, что произведено в США – от электромобилей до ходовых потребительских товаров. Из-за санкционной войны, объявленной России, европейские компании видят для себя всё меньше возможностей нормально работать в собственных странах, российский рынок закрыт, а китайский – забит собственными товарами.

«Вот и верь после этого богатым покровителям. Раз – и сняли Европу с содержания. Обошлись как с уличной девкой. Можно, конечно, решительно порвать с неверными и нечистыми на руку половыми (пардон, экономическими) партнёрами и гордо начать новую свободную личную жизнь. Строить её самостоятельно и независимо. Но вряд ли у европейских стран хватит на это решительности. Да и тестостерона уже маловато», – заключил Медведев.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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