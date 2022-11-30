«Ну, не шмогла я…» В Госдуме заявили о новом провале в «мусорной реформе»

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди») заявил об очередной провале в «мусорной реформе». При этом парламентарий потребовал отправлять в отставку чиновников за переполненные свалки.

Поводом для заявления стало решение правительства продлить на три года, до 1 января 2026 года срок работы устаревших полигонов твердых коммунальных отходов. Речь идет о свалках, введенных в эксплуатацию до 2019 года. Изначально на них было разрешено захоранивать отходы до 1 января 2023 года.

Депутат обратил внимание, что 21 субъект РФ не подготовил всю необходимую инфраструктуру, и теперь мусор просто некуда вывозить.

«В регионы была отдана конкретная задача с конкретными цифрами, датами и прочим. Давайте уже начнем спрашивать с чиновников. Не выполнил задачу – не справился, в отставку. А иначе через три года мы вновь будем стоять у разбитого корыта и приговаривать, как в анекдоте: «ну, не шмогла я, не шмогла», – сказал парламентарий.

По данным профильного комитета Госдумы, в четверти регионов России до сих пор не построена необходимая инфраструктура, включающая в себя современные полигоны.

Москва, Светлана Антонова

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