Банк России проверил предоставление кредитных каникул участникам СВО

Российские банки предоставили участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей свыше 100 тысяч кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд рублей. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Банка России.

«По состоянию на 1 ноября банки предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд рублей. Мониторинг Банка России показывает, что в целом банки смогли оперативно внедрить механизм предоставления кредитных каникул участникам СВО», – отметил регулятор.

В ЦБ уточнили, что была проведена проверка по всем полученным жалобам и обращениям граждан. Вопросы в поступивших 750 обращениях в основном касались порядка предоставления кредитных каникул. «Во всех случаях, когда жалобы были обоснованы (около 40 случаев), ситуация была урегулирована, каникулы заемщикам предоставлены. Чаще всего нарушения со стороны банков по предоставлению кредитных каникул носили технический характер и были связаны с доработкой программного обеспечения банков, в других случаях – с запросом документов, подтверждающих мобилизацию заемщика. Автоматизированная проверка банками статуса мобилизованного через информационную систему Федеральной налоговой службы, которая заработала с 23 ноября, снизит вероятность повторения подобных проблем», – пояснили в ЦБ.

В целом, как сообщил регулятор, за октябрь количество заявок на реструктуризацию кредитов от физлиц выросло более чем на 20% без учета кредитных каникул мобилизованным и членам их семей. Со стороны малого и среднего бизнеса объем заявок остался на прежнем уровне.

«Всего за март – октябрь 2022 года поступило 1 955,6 тыс. заявлений физических лиц об изменении условий кредитных договоров… Процент одобренных заявок в целом на конец октября составил 44,1% от рассмотренных. Основными причинами отказов в кредитных каникулах в марте – октябре 2022 года являются превышение максимального размера кредита и неподтверждение снижения дохода заемщика, в ипотечных каникулах – отсутствие информации, подтверждающей нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации», – отметил регулятор.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»