«Ледяная зима» и лавинообразный рост цен: Европу ждут тяжелые времена после введения потолка стоимости на нефть из России

Введение потолка цен на российскую нефть приведет к лавинообразному росту стоимости топлива во всем мире, а Европа рискует погрузиться в по-настоящему ледяную зиму. Об этом заявил в комментарии РИА «Новости» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, комментируя решение стран ЕС и «Большой семерки» о введении предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне $60 за баррель.

«Последствия такого решения очевидны – оно спровоцирует ажиотажный спрос, разрыв отложенных логистических цепочек и лавинообразный рост цен на топливо по всему миру», – сказал Абрамов.

По его оценке, введение G7 потолка цен на российскую нефть приведёт к очень тяжёлым последствиям для рядовых европейцев и европейской экономики – им грозит действительно «ледяная зима».

Как считает сенатор, после такого решения риск тяжёлых проблем предстоящей зимой как для европейских домохозяйств, так и для европейской экономики кратно возрастает. «В общем, в дураках после введения потолка цен на российскую нефть остались европейцы. В таких условиях их экономика растеряет все конкурентные преимущества на долгие годы», – подчеркнул Абрамов, отметив, что Россия продавать нефть по такой цене не будет и расширит сотрудничество с дружественными государствами.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий со своей стороны заявил, что ценовой «потолок» обернется негативными последствиями для всех стран Запада. «Страны ЕС сами себе устраивают энергетический кризис и обогащают США. Думаю, последствия такой политики очень скоро бумерангом больно ударят по властям западных стран», – констатировал парламентарий (цитата по РИА «Новости»).

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

Предполагается, что решение стран Запада по потолку цен на поставки российской нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов – с 5 февраля 2023 года.

Москва, Светлана Антонова

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