Суд оставил в СИЗО депутата-единоросса, в здании которого располагалось сгоревшее костромское кафе

Суд оставил под стражей депутата региональной думы, единоросса Ихтияра Мирзоева, являющегося владельцем здания в Костроме, где располагалось кафе «Полигон», пожар в котором унес жизни 13 человек. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд 5 декабря оставил постановление Басманного районного суда города Москвы от 10 ноября 2022 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК РФ, Мирзоева Ихтияра Илдыр оглы ( по факту пожара в кафе «Полигон» в г. Костроме) без изменения», – говорится в сообщении пресс-службы.

В результате пожара в кафе, произошедшего в ночь на 5 ноября, погибли 13 человек, еще шестеро получили травмы. Первоначально Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Позже стало известно, что также возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Были задержаны двое подозреваемых – директор ООО «Империя», «которая организовывала работу заведения», и 23-летний житель Асбеста Станислав Ионкин. Полицейские полагают, что именно он выстрелил из ракетницы в ходе драки – огонь от пиротехники распространился по зданию в считанные минуты.

О задержании по тому же делу депутата Мирзоева стало известно 10 ноября.

Москва, Андрей Дорофеев

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