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Четверг, 8 декабря 2022, 13:38 мск

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Экс-руководитель одного из подмосковных отделов Росреестра приговорена к 10 годам колонии

Суд вынес приговор бывшей главе межмуниципального отдела управления Росреестра по Воскресенскому, Коломенскому и Луховицкому районам, а также ее посреднику, признав их виновными, соответственно, в получении и передаче крупной взятки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

«С октября 2020 по апрель 2021 года руководитель межмуниципального отдела управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Московской области вступила в преступный сговор с посредником, направленный на получение взятки в виде денег с представителя нескольких коммерческих организаций, за способствование постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности на 10 зданий, расположенных в г. о. Воскресенске», – говорится в сообщении ведомства.

Судом установлено, что посредник получил от коммерсантов ранее оговоренную сумму взятки – более 800 тысяч рублей, после чего был задержан правоохранителями.

Сотрудница Росреестра приговорена к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее посреднику назначено 6 лет колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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