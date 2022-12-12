Московского муниципального депутата приговорили к 4 годам колонии за мошенничество

Тверской районный суд столицы вынес сегодня приговор муниципальному депутату Катеван Хараидзе, признав ее виновной в мошенничестве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Муниципальный депутат Хараидзе Катеван Гурамовна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначено ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 000 руб и с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций органов государственной власти и представительного органа муниципального образования на срок 2 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, суд в полном объёме удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав с подсудимой материальный ущерб в размере 5 млн рублей.

Хараидзе, находившаяся под домашним арестом, была взята под стражу в засе суда.

Мундеп была задержана 18 июня 2021 года. Она имела отношение к борьбе против строительства на улице Фадеева. Жители дома закрыли сквозной проезд специализированной техники и работников организации через жилую зону. Как ббыло доказано в суде, Хараидзе вместе с подельником в мае 2021 года пообещала представителям организации-застройщика за 15 млн рублей решить конфликт с собственниками дома в пользу компании.

В сентябре текущего года Хараидзе выиграла выборы и осталась муниципальным депутатом Тверского района столицы.

Москва, Андрей Дорофеев

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