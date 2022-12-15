МЧС готовит внеплановую проверку крупных торговых центров

МЧС России после крупных пожаров намерено обратиться в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.

По его словам, в рамках проверок сотрудники государственного пожарного надзора также будут оказывать всю необходимую методическую и консультационную помощь собственникам данных объектов, передает «Интерфакс».

«Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения. Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные внештатные ситуации», – сказал глава МЧС.

Напомним, в начале декабря в Подмосковье произошло два крупных пожара в торговых центрах. 12 декабря в подмосковной Балашихе сгорел строительный гипермаркет «Стройтракт», а 9 декабря – гипермаркет OBI в Химках.

Москва, Светлана Антонова

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