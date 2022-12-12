российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 декабря 2022, 14:17 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Часть здания обрушилась: крупный пожар в торговом центре в Подмосковье ликвидирован

Фото: пресс-служба МЧС России

Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре «СтройТракт» в Балашихе, где сегодня утром вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В 11.55 локализация пожара на площади 9000 кв. м., обрушение на площади 700 кв. м. В 12.15 ликвидация открытого горения», – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что на пожаре пострадал один человек. Четыре человека были эвакуированы до приезда спасателей.

К борьбе с огнем было привлечено 42 единицы техники и 133 человека, в том числе от МЧС России 24 единицы техники и 69 спасателей.

Ранее сообщалось, что пожар, по мнению специалистов, произошел из-за короткого замыкания, вызванного обильными осадками. Известно, что пламя появилось под навесом, где хранился пенополистирол. А уже оттуда огонь распространился внутрь ТЦ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Жительница Подмосковья зарезала собственного сына / ТЦ в Балашихе загорелся в результате короткого замыкания, вызванного дождем / Следствие добивается ареста женщины, бросившей новорожденную девочку в московском подъезде / Площадь пожара в Балашихе увеличилась до 9 тысяч квадратных метров / Строительный торговый центр горит в Подмосковье / Подросток внезапно умер в Подмосковье во время школьной перемены / К горевшему сегодня ТЦ в Химках не было претензий по соблюдению правил эксплуатации зданий / Пассажиры пострадали при столкновении автобуса с фурой на трассе в Подмосковье

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,