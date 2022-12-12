Часть здания обрушилась: крупный пожар в торговом центре в Подмосковье ликвидирован

Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре «СтройТракт» в Балашихе, где сегодня утром вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В 11.55 локализация пожара на площади 9000 кв. м., обрушение на площади 700 кв. м. В 12.15 ликвидация открытого горения», – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что на пожаре пострадал один человек. Четыре человека были эвакуированы до приезда спасателей.

К борьбе с огнем было привлечено 42 единицы техники и 133 человека, в том числе от МЧС России 24 единицы техники и 69 спасателей.

Ранее сообщалось, что пожар, по мнению специалистов, произошел из-за короткого замыкания, вызванного обильными осадками. Известно, что пламя появилось под навесом, где хранился пенополистирол. А уже оттуда огонь распространился внутрь ТЦ.

Москва, Андрей Дорофеев

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