ТЦ в Балашихе загорелся в результате короткого замыкания, вызванного дождем

Причиной крупного пожара, произошедшего сегодня в торговом центре «СтройТракт» в Балашихе, стало короткое замыкание, вызванное дождем, передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

«Возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков. Это предварительная причина пожара», – сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь ТЦ составляет 12 тысяч 500 квадратных метров, горят два этажа.

На данный момент экстренные службы сообщили об одном пострадавшем.

Как сообщалось ранее, информация о возгорании в ТЦ «СтройТракт» поступила в МЧС сегодня в 08:33. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на открытой площадке на площади 200 кв. м. Однако вскоре огонь перекинулся на внутренние помещения и его площадь резко выросла до 9 тысяч кв метров.

Системы автоматической сигнализации и пожаротушения в момент возгорания сработали штатно. Здание торгового центра было сдано в 2019 году. В связи с этим оно не подпало под проверки пожарной безопасности. Также ТЦ относится к категории объектов значительного риска, в отношении которых в 2020 году также был введен временный запрет на проверки. Прокуратура по факту пожара начала проверку.

Москва, Андрей Дорофеев

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