российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 декабря 2022, 11:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Строительный торговый центр горит в Подмосковье

Торговый центр «СтройТракт» горит с Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В 08.33 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Балашиха, микрорайон Саввино, улица Пригородная, дом 92. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение мусора на открытой площадке на площади 200 кв. м», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к тушению пожара привлечены 14 единиц техники, 45 человек, в том числе от МЧС России 6 единиц техники 18 человек.

По данным пресс-службы МЧС России, к настоящему времени площадь пожара составляет уже 500 кв. м. Информации о пострадавших спасателям не поступало.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

ТЦ в Балашихе загорелся в результате короткого замыкания, вызванного дождем / Следствие добивается ареста женщины, бросившей новорожденную девочку в московском подъезде / Площадь пожара в Балашихе увеличилась до 9 тысяч квадратных метров / Подросток внезапно умер в Подмосковье во время школьной перемены / К горевшему сегодня ТЦ в Химках не было претензий по соблюдению правил эксплуатации зданий / Пассажиры пострадали при столкновении автобуса с фурой на трассе в Подмосковье / Ущерб от пожара в гипермаркете в Химках может достигать 30 млрд рублей / В горящем ТЦ в Химках перед пожаром проводили сварочные работы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,