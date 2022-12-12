Строительный торговый центр горит в Подмосковье

Торговый центр «СтройТракт» горит с Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В 08.33 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Балашиха, микрорайон Саввино, улица Пригородная, дом 92. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение мусора на открытой площадке на площади 200 кв. м», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к тушению пожара привлечены 14 единиц техники, 45 человек, в том числе от МЧС России 6 единиц техники 18 человек.

По данным пресс-службы МЧС России, к настоящему времени площадь пожара составляет уже 500 кв. м. Информации о пострадавших спасателям не поступало.

Москва, Андрей Дорофеев

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