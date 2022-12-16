Начальник одного из подмосковных отделов полиции и его зам предстанут перед судом за взятки

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Развилковского отдела полиции управления МВД по Ленинскому городскому округу и его подчиненного, которые обвиняются в получении взяток. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В период с декабря 2020 по июль 2022 года ежемесячно начальник полиции при посредничестве своего подчиненного получал взятки от представителя собственника частного домовладения за не выявление факта осуществления им незаконной предпринимательской деятельности по предоставлению в аренду жилых комнат мигрантам. В результате два частных домовладения функционировали как нелегальные гостиницы для мигрантов, на что сотрудники правоохранительных органов, получая взятки, закрывали глаза», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СК, данное преступление было выявлено в ходе расследования уголовного дела по факту гибели трех детей на пожаре, который произошел в одном из этих домовладений. При изучении изъятой в хостеле документации следователи обнаружили, что часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности передавалась сотрудникам полиции. После этого фигуранты были задержаны.

Один из сотрудников полиции, а также взяткодатель дали признательные показания и сотрудничали со следствием, уточнили в Следкомитете.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Видновский городской суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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