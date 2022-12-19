Против введения потолка цен на газ выступили девять стран Евросоюза

Венгрия, Германия и еще семь стран Евросоюза при пробном голосовании выступили против введения лимита цен на газ. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, хотя девять стран были против, набралось», – цитирует министра РИА «Новости».

Сийярто уточнил, что необходимое для блокировки меньшинство не набралось, поскольку проголосовавшие против страны, за исключением Германии, – малонаселенные.

Тем не менее, Венгрия в любом случае «будет голосовать против» потолка цен на газ, поскольку считает его ошибочной и вредной мерой, подчеркнул глава МИД. По его словам, те четыре месяца, во время которых министры энергетики ЕС пытаются согласовать детали лимита, следовало бы потратить на поиск новых источников газа для европейского рынка.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что инициатива Евросоюза по потолку цен на газ приведет к деградации рынков.

По его словам, подобные политические решения влияют на экономический процесс, «дестабилизируют рынки» и повышают «уровень неопределенности».

«Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права», – подчеркнул дипломат.

Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, неоднократно подчеркивал, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

Брюссель, Андрей Дорофеев

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