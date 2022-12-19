«Проверить будет невозможно», – аудитор Счетной палаты о проекте плана Банка России по развитию финансового рынка

Проект Банка России об основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы не имеет действенного механизма оценки его выполнения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме.

По его словам, в документе отсутствуют целевые показатели со ссылкой ЦБ на высокую неопределенность и скорость изменений нынешней ситуации.

«В обсуждаемом документе ЦБ предлагает пять индикаторов мониторинга развития финансового рынка. При этом ни конкретные целевые значения этих индикаторов, ни даже их возможный коридор, которые характеризовали бы степень достижения поставленных целей, не установлены. Указано лишь, что ожидается рост индикаторов. И это – сознательная позиция регулятора, он ее заявляет в тексте документа. Соглашаясь с тем, что нынешняя ситуация характеризуется особо высокой неопределенностью и скоростью изменений, обращаю ваше внимание на то, что аналогичные трудности не мешают правительству РФ устанавливать вполне конкретные целевые показатели развития конкретных отраслей и российской экономики в целом», – отметил Саватюгин.

Аудитор обратил внимание, что предлагаемый ЦБ для оценки индикатор – отношение активов финансовых организаций к ВВП, широко применяемый в международной практике как показатель глубины финансового рынка, имеет «целый ряд недостатков». «Он настолько общий, что не дает понимания состояния рынка и возможных дисбалансов среди отдельных его сегментов. Во-вторых, его значение почти не зависит от деятельности мега-регулятора, если тот, конечно, не начнет искусственно закачивать деньги в капиталы дочерних компаний. В-третьих, каждый показатель в выражаемой группе может быть манипулируемым либо числителем, либо знаменателем. Например, в растущей экономике рост этого показателя означает, что финансовый рынок растет быстрее реального рынка и сектора услуг, что, кстати, само по себе есть не однозначно хорошо для экономики. Но даже по оценкам самого ЦБ, ВВП РФ и в этом, и в следующем году будет, к сожалению, падать. Значит, если даже вообще ничего не изменится в нашей финансовой системе, то показатель отношения активов к ВВП будет расти сам по себе», – пояснил Саватюгин.

«Далее два индикатора посвящены уровню цифровизации финансовых услуг, соответственно, для физических и юридических лиц. Не вполне понятно, почему регулятор постулирует, что цифровая услуга априори лучше аналоговой. Цифровизация сама по себе ни хороша и ни плоха. Она – лишь технология достижения каких-либо базовых целей. И, кстати, цифровые технологии несут в себе не только выгоду, но и новые риски, которые также необходимо учитывать. К тому же мы видим, целый ряд рыночных инициатив в области цифровизации финансовых услуг не находят поддержки со стороны госорганов, а в свою очередь административными методами внедряются собственные цифровые проекты, которые осуществляются регулятором через свои дочерние компании», – отметил аудитор Счетной палаты.

При этом Саватюгин выразил удивление, почему степень удовлетворенности населения работой финансовых организаций замеряется без учета мнения предприятий реального сектора, и этот уровень будет рассчитываться только раз в три года.

«Последний показатель – интегральная оценка устойчивости финансового сектора. Само понятие устойчивости, особенно на нынешнем этапе, никто не ставит под сомнение. Но обращаю внимание, что четыре показателя из пяти рассчитываются ЦБ самостоятельно по собственной не вполне прозрачной методике путем анкетирования, опросов. То есть, ни опровергнуть, ни проверить их достижения будет невозможно со стороны. Требование верификации не выполняется, как, впрочем, и другие требования», – заключил представитель Счетной палаты.

Москва, Мария Соколова

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