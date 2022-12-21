Бывший офицер продуправления минобороны отправился в колонию за коррупцию при закупках черпаков и плит

Басманный районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении экс-офицера продовольственного управления министерства обороны РФ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

«Приговором Басманного районного суда города Москвы от 20 декабря 2022 года Пожидаев Александр Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничестве превышению должностных полномочий с причинением крупного ущерба), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

В январе Пожидаев уже был приговорен по этому же делу к трем годам и трем получил три года и трем месяцам колонии, но Мосгорсуд отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение.

Как сообщает «КоммерсантЪ», дело в отношении Пожидаева было выделено главным военным следственным управлением СКР из уголовного дела о коррупции в продуправлении минобороны в связи с заключением фигурантом досудебного соглашения о сотрудничестве.

Помимо него в преступную группу входили экс-начальник продуправления минобороны полковник Александр Бережной, его заместитель в том же звании Александр Вакулин, начальник отдела технического обеспечения того же управления подполковник Алексей Гринюк, которого следствие считает организатором преступной группы. Кроме них по делу были привлечены начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу военного ведомства Юрий Решетников, гражданский специалист министерства Александр Борувков, работавший начальником отдела размещения государственного заказа, и предприниматель из Санкт-Петербурга Алексей Калитин.

По версии следствия, Калитин в феврале 2014 года, стремясь расширить бизнес за счет исполнения заказов минобороны, познакомился с бывшим офицером управления ресурсного (продовольственного) обеспечения военного ведомства Пожидаевым, имевшим в нем хорошие связи. Благодаря последующим переговорам Пожидаева со своими бывшими сослуживцами коммерсанту удалось за взятки не только узнавать о планах закупок, но и стать главным поставщиком продуправления. При этом по согласованию с военными цены на поставляемые министерству товары – от черпаков и столовых ложек до варочных котлов и холодильного оборудования – постоянно завышались.

За счет этого с 2014 по 2017 год участники преступной группы, согласно материалам дела, смогли получить более 650 млн руб. Из этой суммы обвиняемому Пожидаеву, по подсчетам следствия, досталось 167 млн руб.

В апреле 2017 года их деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

В апреле 2022 года за дачу взяток в особо крупном размере и пособничество в превышении должностных полномочий (ст. 291, ч. 5 ст. 33 и ст. 286 УК РФ) Хамовнический райсуд Москвы приговорил Калитина в особом порядке к пяти годам колонии строгого режима. Годом ранее шесть с половиной лет за взяточничество (ст. 290 УК) и превышение должностных полномочий получил Александр Борувков. Дело же в отношении не признающих своей вины офицеров, получивших, по версии СКР, незаконное вознаграждение, с июня прошлого года рассматривает 235-й гарнизонный военный суд.

Москва, Андрей Дорофеев

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