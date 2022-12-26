Уровень тревожности россиян подскочил за год вдвое

Уровень тревожности россиян в текущем году вдвое превысил прошлогодние показатели. Как сообщает «КоммерсантЪ», это следует из очередного доклада в рамках «Национального индекса тревожностей», подготовленного агентством КРОС по результатам анализа сообщений в СМИ и социальных сетях.

В соответствии с докладом, суммарный индекс тревожности в 2022 году достиг 21,4 тыс «медиаюнгов» (применяемая КРОС единица измерения воспроизводства тревоги), тогда как в прошлом году он составил 9,8 тыс. В 2020 году этот показатель достигал только 5,7 тыс «медиаюнгов». Таким образом, рост тревожности россиян к прошлому году составил 119%, а к 2020-му – 273%.

Суммарный индекс показывает масштаб «информационной волны» той или иной темы, а индекс «приживаемости» – насколько сильно она взволновала рядовых интернет-пользователей. Если какая-то проблема активно тиражируется СМИ, но не находит отклика в соцсетях, то эту тему авторы исследования относят к «псевдострахам». Например, в первом полугодии таковым был признан страх перед эпидемией оспы обезьян.

Согласно результатам исследования, основным источником тревожности россиян в уходящем году стала СВО, а также связанные с ней темы: эскалация конфликта с Западом и возможное применение ядерного оружия, диверсии и возможный перенос боевых действий на территорию «старых» регионов России, частичная мобилизация.

Для первого полугодия также были характерны страхи, вызванные инфляцией и уходом иностранных компаний, но в дальнейшем их актуальность снизилась, отмечают эксперты.

«Главным отличием от 2021 года стало то, что россиян практически перестала волновать проблематика, связанная с COVID-19 и вакцинацией»,– говорится в исследовании.

В прошлом году страхи, вызванные коронавирусом (опасения из-за запрета посещать общественные места без QR-кодов и необходимость вакцинироваться, а также непосредственно боязнь заразиться), занимали лидирующие позиции как в целом по стране, так и в отдельно взятых регионах.

Список наиболее «встревоженных» субъектов за минувший год сильно изменился, следует из доклада.

Кроме традиционно лидирующих Москвы и Санкт-Петербурга в десятку по очевидным причинам вошли приграничные Курская, Белгородская и Брянская области, а также Севастополь. Этот список также пополнили Бурятия, Забайкальский край, Ярославская и Архангельская области. Последняя уже была в аналогичном рейтинге, но если в прошлом году жителей региона тревожило «нашествие волков» (помимо COVID-19), то сейчас – инфляция (помимо СВО). Самыми «невозмутимыми» оказались дальневосточники (Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Якутия и Амурская область), кавказцы (Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ингушетия), а также жители Мордовии.

В целом же «СВО-тревожность» вошла в лидирующую тройку страхов в 83 из 85 «старых» регионов. В 70 регионах она заняла первое место. Второе место по частоте присутствия занимает инфляция, которая встречается в лидирующей тройке 71 региона. На третьем месте – частичная мобилизация: ее можно найти в топ-3 половины субъектов.

«Как это ни странно, но общий рост тревожности общества оказался не столь драматичным, как можно было ожидать, – рассказал директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.– По всей видимости, в течение года общество смогло не только адаптироваться к условиям проведения СВО, но и «переварить» частичную мобилизацию. В какой-то степени это свидетельствует о «привыкании» к новой повестке».

Москва, Андрей Дорофеев

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