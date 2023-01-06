Исключительно бойцы ЧВК «Вагнер»: журналисты обратили внимание на заявление Пригожина по Соледару

Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на заявление бизнесмена Евгения Пригожина по поводу ситуации в зоне проведения спецоперации.

Она отметила слова предпринимателя по поводу штурма города Соледар исключительно бойцами ЧВК «Вагнер».

«Интересно. «И исключительно бойцы ЧВК «Вагнер». – написала Собчак.

Также журналистка акцентировала внимание на призыве Пригожина к военкорам и СМИ, чтобы те избегали преждевременных победоносных заявлений по этому поводу.

«Я неоднократно уже просил и еще раз попрошу уважаемых военкоров не давать преждевременной информации. Да, бойцы ЧВК «Вагнер» и исключительно бойцы ЧВК «Вагнер» близки к взятию Соледара. Но любая преждевременная информация вредит наступлению. И невзвешенные заявления, публикуемые в СМИ, приводят к дополнительным потерям среди наших подразделений. Как только у нас будет информация, которую можно разместить в СМИ, мы обязательно с вами поделимся. А после окончательного взятия Соледара немедленно вас об этом известим», – заверил Пригожин.

Этот город является важным звеном обороны ВСУ по линии Бахмут-Соледар-Северск. Подразделения ЧВК «Вагнер» также продолжают наступательную операцию на Бахмут, где противник сосредоточил внушительные силы и продолжает держать оборону ценой колоссальных потерь в технике и живой силе.

Москва, Екатерина Попова

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