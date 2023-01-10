Пригожин опроверг информацию о массовом дезертирстве бойцов ВСУ в районе Соледара

Предприниматель Евгений Пригожин развеял слухи о массовом бегстве ВСУ из Соледара и Бахмута. Он также рассказал, откуда стоит черпать проверенную информацию о ситуации в упомянутых населенных пунктах.

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что официальные данные можно найти в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

«Сегодня в других телеграм-каналах появилась информация, что в группировку под Бахмут переброшены сотрудники СБУ, задачей которых является пресечь дезертирство в рядах ВСУ. Давайте будем честными друг с другом. Это не так», – заявил предприниматель.

Он также добавил, что украинская сторона храбро сражается за населенные пункты. Особенно это заметно на западных окраинах Соледара, где идут тяжелейшие бои.

«ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности», – резюмировал Пригожин.

Ранее бизнесмен указал на то, что в боях в Соледаре и Бахмуте сражаются исключительно бойцы ЧВК «Вагнер». Данные о присутствии там других подразделений не соответствуют действительности.

Москва, Светлана Антонова

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