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Среда, 11 января 2023, 12:12 мск

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Силовики проверяют сообщение о минировании всех торговых центров Москвы

Анонимное сообщение о минировании всех торговых центров столицы поступило сегодня городским властям. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, предварительно, угроза исходила с территории Украины. Сотрудники оперативных служб уже приступили к выборочным проверкам торговых центров.

Уточняется, что эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ не проводится.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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