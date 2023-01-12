МИД РФ: Киевский режим умножает свои преступления

Россия призывает международные гуманитарные организации дать принципиальную оценку действиям Украины, которая продолжает обстреливать гражданские объекты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее оценке, продолжая переписывать историю, Запад забывает свою, когда осуждает объявленное Москвой рождественское перемирие.

«Киевский режим продолжает обстреливать российскую территорию, наносит удары по жилым кварталам, больницам и школам, умножая число своих военных преступлений. 3 января ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня «Хаймарс» по больнице в городе Токмак Запорожской области. Взрывной волной выбило окна в здании педиатрии и роддома, где в тот момент находились люди и дети. Мы призываем международные профильные организации, включая ВОЗ, Международный комитет Красного Креста, дать принципиальную оценку действиям киевского режима, который продолжает создавать угрозы для гражданского населения», – заявила Захарова.

По ее мнению, о стремлении киевского режима и его западных кураторов продолжать войну до последнего украинца «наглядно говорит их циничная реакция на российское предложение ввести режим прекращения огня на время православного Рождества». «Зеленский прямо запретил ВСУ прекращать огонь и назвал сугубо гуманитарный жест России, цитирую, лицемерным прикрытием для наращивания войск с целью продолжить боевые действия с новой силой, конец цитаты», – напомнила официальный представитель МИД России.

«Не хотели перемирия и на Западе. Председатель Евросовета Шарль Мишель назвал объявление России об одностороннем прекращении огня, цитирую, фальшивым и лицемерным. Видимо, в Брюсселе забыли даже собственную историю, переписывая общемировую. Напомню, что примеры рождественских перемирий были в самой Бельгии в 1914 году во время Первой Мировой войны», – подчеркнула Захарова.

Москва, Мария Соколова

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