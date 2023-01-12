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Четверг, 12 января 2023, 15:04 мск

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Штурм Опытного бойцами ЧВК «Вагнер»: канал RT показал на видео ожесточенные бои под Бахмутом

Городские бои в населенном пункте Опытное, ранее освобожденного ЧВК «Вагнер», попали на видео. Репортаж из поселка в Донецкой Народной Республике опубликовал канал RT.

В кадре – штурмовики «Оркестра», наступающие на позиции противника, несмотря на шквальный огонь артиллерии. Военкоры запечатлели момент смены позиций «вагнеровцев», который проходил под прикрытием снайперов ЧВК.

«Только что перебежали в открытое место. В 100 метрах был прилет», – рассказал репортер Андрей Ященко.

В результате длительных боев в Опытном подразделения ВСУ были выбиты из населенного пункта, он перешел под контроль «музыкантов».

Сейчас ЧВК «Вагнер» продолжает наступление на Бахмутском направлении. ВСУ несут на этом участке фронта колоссальные потери, однако украинское командование продолжает перебрасывать в район наиболее боеспособные подразделения.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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