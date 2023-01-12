«Нас беспокоит...» МИД РФ оценил последние заявления Еревана и его отношения с Баку

Россия обеспокоена негативными тенденциями в отношениях между Азербайджаном и Арменией и готова оказать содействие в поиске компромиссов. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она назвала абсурдом заявление, что российские миротворцы создают для Еревана угрозу.

«Нас беспокоит наметившаяся в последние недели негативная тенденция в отношениях между Баку и Ереваном, активизация резкой риторики и обмена обвинениями, что сопровождается ростом напряженности в регионе. Мы призываем азербайджанскую и армянские стороны продемонстрировать добрую волю и совместно искать компромиссы. Мы будем оказывать этому всяческое содействие», – сказала Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что предложение о проведении очередного раунда переговоров между странами в Москве, от которого в конце прошлого года отказалась Армения, остается в силе. Захарова отметила, что среди прочего можно было бы обсудить ситуацию вокруг Лачинского коридора, где РФ намерена заниматься «предметной работой по урегулированию ситуации».

«В настоящий момент по коридору проходят колонны с гуманитарной помощью. Хотели бы еще раз отметить, что рассматриваем как неприемлемые публичные выпады и провокации против наших миротворцев – они являются гарантами мира в этом регионе. Такие действия способны нанести существенный вред процессу армяно-азербайджанской нормализации», – подчеркнула она.

Захарова также заверила, что Россия будет и дальше укреплять двусторонние отношения с Арменией и взаимодействие в ОДКБ, СНГ, ЕАЭС. «На этом фоне заявления из Еревана о том, цитата, будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, – ну это абсурд! Десятилетиями наши военные, пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи. Это объективная реальность, которую невозможно отрицать. При том ранее нынешнее армянское руководство публично заявляло, что присутствие России соответствует национальным интересам республики. А вот авантюристы, призывающие указать нашим военнослужащим на дверь, явно не отдают себе отчет в реальных последствиях такого шага», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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